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Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı! İşte boş bulunan can salının görüntüsü

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 10:39
Marmara Denizi’nde İmralı Adasının güney batısında yaşanan acil durum olayına ilişkin 6 mürettebatın yer aldığı Batuhan A isimli kuruyük gemisinin sinyalinin kesildiği noktada bulunan can salının görüntüsü ortaya çıktı.
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İşte boş bulunan can salının görüntüsü
İşte boş bulunan can salının görüntüsü
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