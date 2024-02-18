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Marmara Denizi'nde gemi faciası! Batık gemiyi kurtarma çalışması hız kesmeden devam ediyor

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Giriş: 18.02.2024 10:49
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları 4. gününde devam ediyor.
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