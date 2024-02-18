18 Şubat 2024, Pazar
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Marmara Denizi'nde gemi faciası! Batık gemiyi kurtarma çalışması hız kesmeden devam ediyor
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları 4. gününde devam ediyor.