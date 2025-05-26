26 Mayıs 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Marmara Denizi’nde bulunan cesedin kimliği belli oldu!
Marmara Denizi’nde bulunan cesedin kimliği belli oldu!

Marmara Denizi’nde bulunan cesedin kimliği belli oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2025 20:32
Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde öğle saatlerinde suda hareketsiz bir şahıs gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak detaylı çalışma yürüttü. Yapılan incelemede cesedin 27 yaşındaki inşaat mühendisi Mehmet Alper olduğu tespit edildi. Alper'in daha önce kayıp başvurusunun yapılmadığı öğrenilirken, konuyla ilgili çalışma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Marmara Denizi’nde bulunan cesedin kimliği belli oldu!
Marmara Denizi’nde bulunan cesedin kimliği belli oldu!
Marmara Denizi’nde bulunan cesedin kimliği belli oldu!
Taş kemer can aldı: Ölü sayısı 2’ye çıktı
Taş kemer can aldı: Ölü sayısı 2’ye çıktı
Lokanta sahiplerine bıçakla saldırıp iş yeri camını sandalye ile kırdılar!
Lokanta sahiplerine bıçakla saldırıp iş yeri camını sandalye ile kırdılar!
Yaban domuzlarına karşı termal dronlu mücadele
Yaban domuzlarına karşı termal dronlu mücadele
Elektrikli bisikletle otomobile çarptılar!
Elektrikli bisikletle otomobile çarptılar!
Sulama kanalında kaybolan çocuktan acı haber
Sulama kanalında kaybolan çocuktan acı haber
Kan donduran cinayetin iddianamesi hazırlandı!
Kan donduran cinayetin iddianamesi hazırlandı!
Aydın’daki orman yangını kontrol altına alındı
Aydın’daki orman yangını kontrol altına alındı
Karabük’te fırtına ve yağmur etkili oldu
Karabük'te fırtına ve yağmur etkili oldu
Araban’da Onur’u bulma seferberliği
Araban'da Onur'u bulma seferberliği
Minareye yıldırım düştü! Alev aldı
Minareye yıldırım düştü! Alev aldı
İstanbul’da elektrik telleri bomba gibi patladı
İstanbul'da elektrik telleri bomba gibi patladı
Daha Fazla Video Göster