Marmara denizi ve İstanbul Boğazı'nda kirlilik artıyor

İstanbul Boğazı'nda oluşan kirlilik endişe verici boyuta ulaştı. Avrupa Yakası sahili geçtiğimiz günlerde denizanalarının istilasına uğramıştı. Sahillerde son durum nasıl? Akıllardaki soruların cevabını A Haber muhabiri Pınar Özenç konuğu olan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Esin Yüksel Durmaz verdi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Esin Yüksel Durmaz'ın açıklamaları:

"Pandemi döneminde tek kullanımlık plastik kullanımında bir yığılma var. Ancak bunların bilinçli kullanılası lazım.

Bunları denize atmasak bile bunlar çeşitli yollarla denize ulaşabiliyor. Özellikle mikro plastikler tehlikeli bunları balıklar yiyor sonra bir tüketerek plastik yutmuş oluyoruz."