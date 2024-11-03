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Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 17:55
Poyraz fırtınası nedeniyle etkili olan dalgaların ulaşımı zorlaştırdığı Marmara Denizi'nde büyük yük gemileri Tekirdağ açıklarına demirlerken, bölgedeki balıkçılar da fırtına sebebiyle limanlarda beklemeye çekildi.
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