Marmara Denizi için kritik uyarı! Müsilaj tehlikesi kapıda: Sıcaklık hala 20 derecelerde

Kasım ayına gelmemize rağmen hava sıcaklıkları yaz günlerini aratmıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar deniz suyunu da olumsuz etkiledi. Bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirini etkileyeceğini ve müsilaj tehlikesine yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Müsilaj sonbaharda oluşmaya başlayıp, ilkbaharda yüzeye çıkan bir ekolojik felaket. Onun için dikkatle izlemeye devam ediyoruz" dedi.