07 Kasım 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Marmara Denizi için kritik uyarı! Müsilaj tehlikesi kapıda: Sıcaklık hala 20 derecelerde
Kasım ayına gelmemize rağmen hava sıcaklıkları yaz günlerini aratmıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar deniz suyunu da olumsuz etkiledi. Bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirini etkileyeceğini ve müsilaj tehlikesine yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Müsilaj sonbaharda oluşmaya başlayıp, ilkbaharda yüzeye çıkan bir ekolojik felaket. Onun için dikkatle izlemeye devam ediyoruz" dedi.