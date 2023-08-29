29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Marmara Bölgesi’nde sıcaklık artıyor! İstanbul'da sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak

Marmara Bölgesi’nde sıcaklık artıyor! İstanbul'da sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2023 15:37
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artıyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor. İklim Bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konyaaltı’nda denizin dibi çöplüğe döndü
Konyaaltı'nda denizin dibi çöplüğe döndü
Vale cinayetinin failleri enselendi!
Vale cinayetinin failleri enselendi!
İstanbul’da sıcaklık alarmı!
İstanbul'da sıcaklık alarmı!
Ev sahibinden kiracıya taciz!
Ev sahibinden kiracıya taciz!
Peş peşe depremler neyin habercisi?
Peş peşe depremler neyin habercisi?
Anucurlar soruşturmasında flaş detaylar
Anucurlar soruşturmasında flaş detaylar
Şehir eşkıyası Salvator Salih enselendi!
Şehir eşkıyası Salvator Salih enselendi!
Trafikte tehlikeli anlar: Boş yolu paylaşamadılar
Trafikte tehlikeli anlar: Boş yolu paylaşamadılar
Sinop’ta çevre felaketi!
Sinop'ta çevre felaketi!
39 konut için tahliye kararı!
39 konut için tahliye kararı!
İstiklal Caddesi’nde müşteriye meydan dayağı
İstiklal Caddesi'nde müşteriye meydan dayağı
Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı
Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı
Daha Fazla Video Göster