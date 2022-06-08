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Marmara açıklarında 30 metre derinlikten dev hayalet ağ çıkarıldı

İHA
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Giriş: 08.06.2022 17:49
İstanbul Maltepe açıklarında deniz ekolojisine zarara yol açan 5 bin metrekare boyutundaki dev hayalet ağı, ekiplerin iki gün süren çalışmaları sonucu hemen hemen 30 metre derinlikten su yüzeyine çıkarıldı. Deniz tabanındaki biyoçeşitliliği riske atan dev hayalet ağı, havadan görüntülendi. Çıkartılan ağın, Türkiye'de tek parçada çıkarılan en büyük hayalet ağ olduğu belirtildi.
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