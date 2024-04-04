Marketten sucuk ve peynir çalan hırsız kamerada

Beylikdüzü'nde şüpheli tavırları üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan şahsın üzerinden sucuk, kaşar peynir ve bal çıktı. Yapılan araştırmada şahsın, ürünleri maketten sakladığı ortaya çıktı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.