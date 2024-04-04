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Marketten sucuk ve peynir çalan hırsız kamerada

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Giriş: 04.04.2024 13:38
Beylikdüzü'nde şüpheli tavırları üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan şahsın üzerinden sucuk, kaşar peynir ve bal çıktı. Yapılan araştırmada şahsın, ürünleri maketten sakladığı ortaya çıktı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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