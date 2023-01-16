Markette kasiyere sopalı saldırı! Kadın müşteri yakınlarıyla marketi bastı

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, marketten yaptığı alışverişi kartla ödemek istedi ancak bakiye yetmeyince kasiyere sopayla saldırdı. Kavgaya müşterinin yakınları da dahil olunca mahalle bir anda karıştı, 2 kişi gözaltına alındı.

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