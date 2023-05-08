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Markette alışveriş yapan kadınlara saldırdı!

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Giriş: 08.05.2023 13:10
Kahramanmaraş’ta 3 kadın bir markette alışveriş yaparken saldırgan bir erkek tarafından darp edildi. Şüphelinin bir kadına tokat atmasından sonra diğer 2 kadının onu savunmasıyla devam eden darp olayı güvenlik kamerasına yansıdı.
Markette alışveriş yapan kadınlara saldırdı!
Markette alışveriş yapan kadınlara saldırdı!
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