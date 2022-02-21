21 Şubat 2022, Pazartesi
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Marketlerde KDV indirimi ve zam denetimi! Enflasyon timleri sahaya indi
Bakanlık bünyesindeki 2 bin 800 kişilik 'enflasyon timi' yurt genelinde KDV indirimi ve zam denetimleri yapıyor. Stokları kontrol edip mal alış fiyatlarına bakan ekipler önceliği et, yumurta ve tavuk ürünlerine veriyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.