Marketlerde KDV indirimi ve zam denetimi! Enflasyon timleri sahaya indi

Bakanlık bünyesindeki 2 bin 800 kişilik 'enflasyon timi' yurt genelinde KDV indirimi ve zam denetimleri yapıyor. Stokları kontrol edip mal alış fiyatlarına bakan ekipler önceliği et, yumurta ve tavuk ürünlerine veriyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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