17 Aralık 2023, Pazar
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Marketin önüne bırakılan taze ekmekleri atlar yedi
Olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde gerçekleşti. Sabah saatlerinde markette satılmak üzere bırakılan taze ekmekleri yoldan geçen başıboş atlar fark etti. Sıcak ekmeğin kokusunu alan atlar sepetlerdeki ekmekleri yedi. Sabah marketi açmak için gelen işyeri sahibi ekmeklerin yenmiş olduğunu görünce güvenlik kameralarına koştu. Gerçeği güvenlik kameralarında gören talihsiz adam gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.