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Market servisinde utanç verici olay! Fiş yetersiz deyip…

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Giriş: 11.04.2022 14:31
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşlı bir kadın alışveriş fiş tutarının "50 lira"nın altında kaldığı gerekçesiyle marketin servis aracından zorla indirildi. Servis şoförüne diğer yolcular tepki gösterirken yaşlı kadın ise olay yerinden uzaklaştı. İşte o anlar...
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Market servisinde utanç verici olay
Market servisinde utanç verici olay
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