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Market sahibini bıçaklayan çocuk arkadaşımı ve ağabeyimi korumak için yaptım

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Giriş: 14.02.2024 13:52
Bursa'nın İnegöl ilçesinde market sahibi Emrah Özbudak'ın (30), gürültü uyarısı yaptıktan çıkan tartışmada bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden T.Y. (14) tutuklandı, ağabeyi Y.Y. ve arkadaşı O.B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.Y.'nin ifadesinde, Bana kötü sözler söyleyip uzaklaştırdı. Ben de durumu ağabeyime anlattım. Markete gittik, tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşımı ve ağabeyimi darbediyordu. Ben de korumak için bıçakladım dediği öğrenildi.
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