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'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı

DHA
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Giriş: 24.03.2022 10:10
Gaziantep'de belediye işçisi Ahmet Ataş (35), ağaçlandırma çalışmasına ara vererek gittiği markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı. Davranışı ile market sahibini duygulandıran Ahmet Ataş "O şekilde içeriye girmeyi uygun görmedim. 'Markete zararımız olsun' istemedim, ayakkabılarımı çıkarıp öyle alışveriş yaptım" dedi.
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