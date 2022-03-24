24 Mart 2022, Perşembe
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'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı
Gaziantep'de belediye işçisi Ahmet Ataş (35), ağaçlandırma çalışmasına ara vererek gittiği markete girmeden önce çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı. Davranışı ile market sahibini duygulandıran Ahmet Ataş "O şekilde içeriye girmeyi uygun görmedim. 'Markete zararımız olsun' istemedim, ayakkabılarımı çıkarıp öyle alışveriş yaptım" dedi.