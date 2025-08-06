06 Ağustos 2025, Çarşamba

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Market çalışanları ayakta! Oturmak neden yasak?

Market çalışanları ayakta! Oturmak neden yasak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.08.2025 10:48
Saatler boyunca kasanın arkasında ayakta duran binlerce market çalışanının yaşadıkları, sosyal medyaya görüntülerle yeniden hatırlandı. Kadın çalışanın saatlerce bir sandalyeye dahi oturmadan çalışması ve baygınlık geçirmesi market çalışanlarının koşullarını tartışmaya açtı. Çoğu yerli zincir mağazalara sürekli yenileri eklenirken, çalışanlar için hayat zorlaşıyor.
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Market çalışanları ayakta! Oturmak neden yasak?
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