Markaların reklamını yürüyerek yapıyor! Günde 150-250 TL kazanıyor

Marka tanıtımı, yani reklam yapmak isteyen birçok firma sosyal medyayı tercih ederken şimdilerde yeni bir yöntem daha var. Ancak biraz farklı, nasıl mı? Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

Bir çok kişi markasını tanıtmak ve binlerce kişiye ulaşmak için sosyal medyaya reklam veriyordu. Ama artık sosyal medya devlerine

yeni bir rakip çıktı.

Pek alışık olunmayan bu reklam yönetimine sokakta insanlarda şaşırarak bakıyor.