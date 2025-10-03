Marinette Gazze yolunda!

03 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 03.10.2025 01:09
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaklaşan tüm gemilerine el koyduğu ve aktivistlerinin tamamını gözaltına aldığı Küresel Sumud Filosu’na bağlı bir gemi, Gazze Şeridi’ne doğru seyrine devam ediyor. Küresel Sumud Filosu, Marinette adlı geminin hala güçlü bir şekilde seyir halinde olduğunu belirtti. Mısır’ın Port Said kenti açıklarında olan Marinette, İsrail’İn müdahale ettiği riskli bölgeye girdi.
