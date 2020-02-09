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09.02.2020

Mardin'de yangın faciası! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti |Video

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yangın çıkan evde anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi. Gece görevde olması nedeniyle evde bulunmayan, eşinin ve çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen baba Yunus Tur ise sinir krizi geçirdi.
Mardinde yangın faciası! Anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti MARDİN'DE YANGIN FACİASI! ANNE VE 3 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

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