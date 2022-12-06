Mardin’de taşlı sopalı kavga! 3 aile birbirine girdi

Mardin'de, 3 aile arasında adliye önünde çıkan; taş, sopa ve silah kullanılan kavgada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.