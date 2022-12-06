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Mardin’de taşlı sopalı kavga! 3 aile birbirine girdi

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Giriş: 06.12.2022 16:17
Mardin'de, 3 aile arasında adliye önünde çıkan; taş, sopa ve silah kullanılan kavgada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.
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