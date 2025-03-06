Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Dunaysır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binadan peş peşe silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sesin geldiği binada yaptığı kontrolde, Yıldız C.yi kanlar içerisinde yaralı halde buldu. Ağır yaralı olduğu belirlenen Yıldız C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldız C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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