18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Mardin’de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı

Mardin’de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2024 16:31
Mardin’in Artuklu ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün duvara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mardin’de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı
Mardin’de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı
A Haber yangın bölgesinde
A Haber yangın bölgesinde
Termometreler 40 derecenin üstünü gösterdi
Termometreler 40 derecenin üstünü gösterdi
Şiddetli yağış sonrası sel!
Şiddetli yağış sonrası sel!
Okul ve sağlık ocağı balçıkla doldu
Okul ve sağlık ocağı balçıkla doldu
Manisa’da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Yangına müdahaleye giden ekip kaza yaptı!
Yangına müdahaleye giden ekip kaza yaptı!
İstanbul’da Afrika sıcakları alarmı!
İstanbul'da Afrika sıcakları alarmı!
Kur’an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kaldı
Kur'an kursundan çıkan çocuk kamyonun altında kaldı
Önce eğitim sonra dondurma ikramı
Önce eğitim sonra dondurma ikramı
Yozgat’ta lavanta üreticinin gözdesi oldu
Yozgat'ta lavanta üreticinin gözdesi oldu
İstanbul’da rekor nem! Ne zaman serinleyeceğiz?
İstanbul’da rekor nem! Ne zaman serinleyeceğiz?
Daha Fazla Video Göster