10 Şubat 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mardin’de küçük Ahmet uğradığı köpek saldırısı sonucunda ağır yaralandı: Hayati tehlikesi var
Pitbull köpeklerinin saldırısı sonucu ölümden dönen 4 yaşındaki Asiye Ateş boğazları düğümlerken bir köpek saldırısı haberi daha Mardin’den geldi. Nusaybin ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynarken sokak köpekler tarafından saldırıya uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, ağır yaralandı. Talihsiz çocuğun sağlık durumunu ağır olduğu belirtildi.