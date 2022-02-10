Mardin’de küçük Ahmet uğradığı köpek saldırısı sonucunda ağır yaralandı: Hayati tehlikesi var

Pitbull köpeklerinin saldırısı sonucu ölümden dönen 4 yaşındaki Asiye Ateş boğazları düğümlerken bir köpek saldırısı haberi daha Mardin’den geldi. Nusaybin ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynarken sokak köpekler tarafından saldırıya uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, ağır yaralandı. Talihsiz çocuğun sağlık durumunu ağır olduğu belirtildi.