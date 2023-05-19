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Mardin'de iki aile birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

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Giriş: 19.05.2023 16:24
Dehşete düşüren olay öğleden sonra Mardin’de meydana geldi. İki husumetli ailenin arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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