21 Temmuz 2022, Perşembe
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Mardin'de görenleri şaşkına çeviren olay! Kimse inanmayınca video çekti... Bu tavuğu görenler hayrete düşüyor
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kümeste barınan bir tavuk görenleri şaşkına çevirdi. Duyduklarını kimseye inandıramayan İshak Tuna çareyi o anların videosunu çekmede buldu.