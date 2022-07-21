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Mardin'de görenleri şaşkına çeviren olay! Kimse inanmayınca video çekti... Bu tavuğu görenler hayrete düşüyor

İHA
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Giriş: 21.07.2022 17:06
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kümeste barınan bir tavuk görenleri şaşkına çevirdi. Duyduklarını kimseye inandıramayan İshak Tuna çareyi o anların videosunu çekmede buldu.
Kime inanmayınca video çekti! KİME İNANMAYINCA VİDEO ÇEKTİ!

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Kimse inanmayınca video çekti
Kimse inanmayınca video çekti
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