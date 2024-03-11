Mardin'de faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü evin bahçesine böyle daldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin bahçe duvarı ve ağaçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

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