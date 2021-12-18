18 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mardin'de eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, intihara kalkıştı

Mardin'de eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, intihara kalkıştı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2021 09:46
Güncelleme:18.12.2021 09:48
Mardin’in Artuklu ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini ve kayınvalidesini silah ile öldürdükten sonra aynı silah ile kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini ve kayınvalidesini silah ile öldürdükten sonra aynı silah ile kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. Olay, Merkez Yalım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski eşinin yaşadığı eve giden Seyfettin D. (29) henüz bilinmeyen bir nedenle Cemile B. (27) ile tartışmaya başladı.
Ağır yaralanan Seyfettin D. ise ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü
İzmir'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü
Cinnet getiren eski eş dehşet saçtı
Cinnet getiren eski eş dehşet saçtı
Eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, intihara kalkıştı
Eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, intihara kalkıştı
Sahtekarlar! Alırken aman dikkat
Sahtekarlar! Alırken aman dikkat
Sahte içkiden can kaybı artıyor!
Sahte içkiden can kaybı artıyor!
Sivas beyaza büründü, vatandaşlar sokaklara akın etti
Sivas beyaza büründü, vatandaşlar sokaklara akın etti
TIR’ın çekici kısmı paramparça oldu! Feci kaza
TIR'ın çekici kısmı paramparça oldu! Feci kaza
Kuyumcuyu dükkanında silahla vurarak öldürdüler
Kuyumcuyu dükkanında silahla vurarak öldürdüler
Konya’da Hazreti Mevlana’nın 748. Vuslat Yılı
Konya'da Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yılı
Tarihi konak alevlere teslim oldu
Tarihi konak alevlere teslim oldu
İzmirliler yüzde 33 arıtılmış suyu içiyor
İzmirliler yüzde 33 arıtılmış suyu içiyor
Gaziosmanpaşa’da kahreden olay! Yangın faciasında 2 kardeş öldü, 1’i ağır yaralandı
Gaziosmanpaşa’da kahreden olay! Yangın faciasında 2 kardeş öldü, 1'i ağır yaralandı
Daha Fazla Video Göster