18 Aralık 2021, Cumartesi
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Mardin'de eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü, intihara kalkıştı
Mardin’in Artuklu ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini ve kayınvalidesini silah ile öldürdükten sonra aynı silah ile kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini ve kayınvalidesini silah ile öldürdükten sonra aynı silah ile kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. Olay, Merkez Yalım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski eşinin yaşadığı eve giden Seyfettin D. (29) henüz bilinmeyen bir nedenle Cemile B. (27) ile tartışmaya başladı.
Ağır yaralanan Seyfettin D. ise ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Seyfettin D. ise ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.