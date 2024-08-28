Mardin’de çocuğa işkence! 3 yaşındaki çocuğa kelepçeli işkence

Mardin'de madde bağımlısı oldukları iddia edilen anne-babanın 3 yaşındaki çocuklarına aylarca işkence ettiği ortaya çıktı. Ailesinin elinden kurtarılan küçük çocuk bakanlık tarafından koruma altına alındı. Ancak ayaklarındaki plastik kelepçeler yürek sızlattı.

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