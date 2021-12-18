18 Aralık 2021, Cumartesi
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Mardin’de cinnet getiren eski eş dehşet saçtı: 2 ölü 1 ağır yaralı
Mardin’in Artuklu ilçesinde bir kişi tartıştığı eski eşini ve kayınvalidesini silah ile öldürdükten sonra aynı silah ile kendini vurarak intihar girişiminde bulundu.