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Mardin’de çıkan ot yangını söndürüldü

Mardin’de çıkan ot yangını söndürüldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 10:21
Mardin’in Yeşilli ilçesinde çıkan ot yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Mardin’de çıkan ot yangını söndürüldü
Mardin’de çıkan ot yangını söndürüldü
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