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Mardin'de ceylan görüntülendi

Mardin'de ceylan görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 13:01
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Zınnar Mahallesi kırsalında, uzun yıllardır görülmeyen ceylan, doğa severler ve yerel halk tarafından heyecanla karşılandı. Bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini ve çeşitliliğini yeniden gözler önüne seren ceylan halk tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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