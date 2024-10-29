Mardin’de ceylan görüntülendi

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Zınnar Mahallesi kırsalında, uzun yıllardır görülmeyen ceylan, doğa severler ve yerel halk tarafından heyecanla karşılandı. Bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini ve çeşitliliğini yeniden gözler önüne seren ceylan halk tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN