31 Ağustos 2021, Salı
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Mardin'de bir plastik fabrikasında yangın! Ekipler alarma geçti
Mardin-Kızıltepe D-950 kara yolu üzeri orman fidanlık arkasında bulunan plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor. Çevredeki ilçelerden de yangına müdahale için itfaiye ekipleri istendi.