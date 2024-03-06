06 Mart 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Mardin'de anne, kurtarmak istediği kızı ve kucağındaki oğluyla birlikte 4’üncü kattan düştü! Anne ve oğlu öldü kızı ağır yaralı
Mardin Kızıltepe'de bir anne, 4'üncü kattan oğlu ve kızı ile birlikte yere düştü. Feci olayda anne ve oğlu hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralandı.