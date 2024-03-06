06 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mardin'de anne, kurtarmak istediği kızı ve kucağındaki oğluyla birlikte 4’üncü kattan düştü! Anne ve oğlu öldü kızı ağır yaralı

Mardin'de anne, kurtarmak istediği kızı ve kucağındaki oğluyla birlikte 4’üncü kattan düştü! Anne ve oğlu öldü kızı ağır yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2024 13:23
Güncelleme:06.03.2024 17:11
Mardin Kızıltepe'de bir anne, 4'üncü kattan oğlu ve kızı ile birlikte yere düştü. Feci olayda anne ve oğlu hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralandı.
İşte CHP-PKK işbirliğinin kanıtı!
İşte CHP-PKK işbirliğinin kanıtı!
Kaçak 18 araca el konuldu
Kaçak 18 araca el konuldu
Kurt sürüsü köye indi! Böyle görüntülendi
Kurt sürüsü köye indi! Böyle görüntülendi
İzmir’de trafikte tartışma silahlı kavgaya döndü!
İzmir'de trafikte tartışma silahlı kavgaya döndü!
Cinayetin sebebi, aynı kızdan hoşlanmaları
Cinayetin sebebi, aynı kızdan hoşlanmaları
Binanın çatısına çıkıp çevreye ateş açtı
Binanın çatısına çıkıp çevreye ateş açtı
Toprak kaymasından yeni görüntü
Toprak kaymasından yeni görüntü
Kandil’in adamları CHP’nin baş tacı!
Kandil'in adamları CHP'nin baş tacı!
Beğeni uğruna de trafiği tehlikeye düşürdü
Beğeni uğruna de trafiği tehlikeye düşürdü
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
2000 yılı Türkiye’sinden iç acıtan görüntü
2000 yılı Türkiye’sinden iç acıtan görüntü
Pencereye çıkan çocuk 5. kattan yere çakıldı
Pencereye çıkan çocuk 5. kattan yere çakıldı
Daha Fazla Video Göster