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Mardin'de 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada

DHA
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Giriş: 20.01.2023 10:52
Mardin'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen ve 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kameraya, dinlenme tesisindeki takip anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Termal kamera görüntülerinde aracın sağ ve solundaki iki şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hafif ticari araca binerek hızla uzaklaşıyor.
5 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada
5 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada
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