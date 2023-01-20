20 Ocak 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mardin'de 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada
Mardin'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen ve 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kameraya, dinlenme tesisindeki takip anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Termal kamera görüntülerinde aracın sağ ve solundaki iki şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hafif ticari araca binerek hızla uzaklaşıyor.