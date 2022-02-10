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Mardin'de 2 köpek çocuğa saldırdı! 7 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısında ağır yaralandı

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Giriş: 10.02.2022 15:21
Güncelleme:10.02.2022 15:21
Mardin'de Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi'nde 7 yaşındaki Ahmet Dal isimli sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Küçük çocuğa ilk müdahale sağlık ocağında yapıldı, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Dal'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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