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Mardin'de 2 farklı noktada çıkan anız ve ot yangını söndürüldü

Mardin'de 2 farklı noktada çıkan anız ve ot yangını söndürüldü

İHA
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Giriş: 07.08.2024 09:46
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çıkan 2 farklı noktada çıkan anız ve ot yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Mardin’de anız ve ot yangını söndürüldü
Mardin'de anız ve ot yangını söndürüldü
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