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MARDİN Anne, kurtarmak istediği kızı ve kucağındaki oğluyla birlikte 6’ncı kattan düşüp öldü

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Giriş: 06.03.2024 13:23
Küçükçekmece’de, pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk beşinci kattan düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.
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