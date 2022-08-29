29 Ağustos 2022, Pazartesi
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Maraspoli Mağarası'nda feci son!
Karaman'da emekli öğretmen 73 yaşındaki Mustafa Uğur, girilmesi yasak olan Maraspoli Mağarası'nda fenalaşıp, hayatını kaybetti. AFAD ekipleri, cenazeyi mağaradan çıkartmak için çalışma başlattı.