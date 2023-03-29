Maraş Çarşısı'nın 60 yıllık esnafı "çarşı açık görünsün" diye her gün dükkanını açıyor

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taki tarihi Maraş Çarşısı'nda 60 yıldır esnaflık yapan Ahmet Zarifoğlu, "çarşı açık olsun" diye her gün dükkanında müşteri bekliyor. Bakırcı esnafı Ahmet Zarifoğlu, "Ben buraya para kazanmak için gelmedim. Millet 'çarşı açık' desin, çarşıda bir hareket görünsün. Başka bir davamız yok" dedi.