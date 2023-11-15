15 Kasım 2023, Çarşamba
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Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi
Muş’ta çiftçilik yapan bir vatandaşın mantar toplamak için çıktığı arazide tesadüfen gördüğü şeyler dikkatini çekti. Tek başına çıkaramayınca hemen amcasından yardım istedi.