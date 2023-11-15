Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Muş’ta çiftçilik yapan bir vatandaşın mantar toplamak için çıktığı arazide tesadüfen gördüğü şeyler dikkatini çekti. Tek başına çıkaramayınca hemen amcasından yardım istedi.

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