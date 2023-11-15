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Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

İHA
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Giriş: 15.11.2023 13:20
Muş’ta çiftçilik yapan bir vatandaşın mantar toplamak için çıktığı arazide tesadüfen gördüğü şeyler dikkatini çekti. Tek başına çıkaramayınca hemen amcasından yardım istedi.
Mantar toplarken buldu! Amcasını aradı MANTAR TOPLARKEN BULDU! AMCASINI ARADI

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Mantar toplarken buldu! Amcasını aradı
Mantar toplarken buldu! Amcasını aradı
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