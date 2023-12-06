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Mantar toplamaya çıkan vatandaşlar sesini duydu! Kuyudan çıkan hayrete düşürdü

İHA
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Giriş: 06.12.2023 21:01
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, çevredeki kuyudan gelen sesleri duyunca harekete geçti. Hemen ekiplere haber verdiler. Bakın kuyudan ne çıktı...
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