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Mantar aramaya çıktı, güvenlikçinin cesedini buldu

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Giriş: 27.03.2024 14:11
Denizli’de mantar toplamak için ormanlık alana giren iki vatandaş, tüfekle göğsünden vurulmuş erkek cesedi buldu.
Mantar aramaya çıktı, güvenlikçinin cesedini buldu
Mantar aramaya çıktı, güvenlikçinin cesedini buldu
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