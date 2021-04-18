Mansur Yavaş'ın ihalelerinde lüks araç şartı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "belediyedeki araçları azalttık" diyerek her konuşmasında tasarruf vurgusu yapıyordu ancak Yavaş ve yönetiminin ihalelere eklediği şartlarla belediye bünyesine lüks araç girişi sağladıkları ortaya çıktı. Öyle ki ilk belirlemelere göre, milyonlarca lira değerinde 20 araç ihaleyle alındı. İşte detaylar....

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