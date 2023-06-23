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Manisa'daki fabrika yangını 19. saatte kontrol altına alındı! İşte alevlerin büyümesinin sebebi…

A Haber
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Giriş: 23.06.2023 11:36
Manisa'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada dün akşama doğru başlayan yangın 19. saatinde kontrol altına alındı. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er son gelişmeleri aktardı.
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