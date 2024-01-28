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Manisa’da zincirleme kaza! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı...

DHA
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Giriş: 28.01.2024 01:40
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yağmurdan kayganlaşan yolda 7 otomobil ile 1 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
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