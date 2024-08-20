Manisa'da yangında şehit mezarı yanmadı

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangını 6. gününde tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında tamamen yanan Gördes'in Karayakup köyü ve mezarlığında alevlerin uğramadığı tek nokta Şehit Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve Türk bayrağı oldu.

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