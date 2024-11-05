Manisa’da uyuşturucu operasyonlar: 21 tutuklama

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından 24 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda binlerce sentetik ecza hapı, kokain, esrar ve uyuşturucu madde ile birlikte 27 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'!i tutuklanırken 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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