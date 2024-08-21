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Manisa'da sokak ortasında öldüresiye dayak! 'Hamileyim' feryadı da cani adamı durduramadı

Manisa'da sokak ortasında öldüresiye dayak! 'Hamileyim' feryadı da cani adamı durduramadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 13:09
Güncelleme:21.08.2024 13:09
Manisa'da bir şahıs boşandıkları iddia edilen kadını sokak ortasında tekme, yumruk ve demir sopa ile öldüresiye dövdü. Dayak yiyen kadının "Hamileyim" çığlıkları da adamı durdurmazken, saldırı sırasında kutsal değerlere de küfür etti.
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