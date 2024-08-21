21 Ağustos 2024, Çarşamba
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Manisa'da sokak ortasında öldüresiye dayak! 'Hamileyim' feryadı da cani adamı durduramadı
Manisa'da bir şahıs boşandıkları iddia edilen kadını sokak ortasında tekme, yumruk ve demir sopa ile öldüresiye dövdü. Dayak yiyen kadının "Hamileyim" çığlıkları da adamı durdurmazken, saldırı sırasında kutsal değerlere de küfür etti.