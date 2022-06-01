01 Haziran 2022, Çarşamba
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Manisa'da petrol sevinci! Su için açılan sondaj kuyusundan çıktı
Manisa'da bir çiftçinin bahçesini sulamak için açtığı sondaj kuyusundan yanıcı bir madde çıktı. Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı tarafından alınan numune sonuçlarında maddenin kaliteli petrol olduğu öğrenildi. Sevindirici habere ilişkin detayları A Haber muhabiri Tayfun Er'den alacağız.