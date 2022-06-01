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Manisa'da petrol sevinci! Su için açılan sondaj kuyusundan çıktı

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Giriş: 01.06.2022 09:54
Manisa'da bir çiftçinin bahçesini sulamak için açtığı sondaj kuyusundan yanıcı bir madde çıktı. Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı tarafından alınan numune sonuçlarında maddenin kaliteli petrol olduğu öğrenildi. Sevindirici habere ilişkin detayları A Haber muhabiri Tayfun Er'den alacağız.
Su için açılan sondaj kuyusundan çıktı
Su için açılan sondaj kuyusundan çıktı
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