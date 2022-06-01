Manisa'da petrol sevinci! Su için açılan sondaj kuyusundan çıktı

Manisa'da bir çiftçinin bahçesini sulamak için açtığı sondaj kuyusundan yanıcı bir madde çıktı. Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı tarafından alınan numune sonuçlarında maddenin kaliteli petrol olduğu öğrenildi. Sevindirici habere ilişkin detayları A Haber muhabiri Tayfun Er'den alacağız.